"Riverdale": KJ Apa wird Papa!

Nach Vanessa Morgan gibt es bald noch ein Baby am Set von "Riverdale", denn KJ Apa wird Vater! Gestern postete der "Riverdale"-Star ein Foto mit seiner Freundin Clara Berry, so weit, so gewöhnlich, aber wenn man genau hinschaut, sieht man eine Veränderung: Das Model hat einen Babybauch!

Auch Clara Berry bestätigte mit einem kleinen Babybauch-Fotoshooting die freudige News. Die Fotos hat übrigens KJs "Riverdale"-Co-Star Hart Denton (Chick) gemacht. In den vergangenen Wochen verbrachte Clara sehr viel Zeit bei KJ (Archie Andrews) am Set in Vancouver, Kanada. Jetzt ist auch klar warum: Die beiden gründen eine kleine Familie. Fans freuen sich in den Kommentaren unter den Bildern riesig über diese überraschende Neuigkeit. 🥰

KJ Apa und Clara Berry: "Riverdale"-Stars freuen sich über Schwangerschaft

Seit knapp über einem Jahr sind KJ Apa und Clara Berry nun zusammen, jetzt bekommen sie ein Baby! Das erste Kussbild postete der "Riverdale"-Star nämlich im Februar 2020 mit der Caption "Liebe auf den ersten Blick". Seitdem sind er und das französische Model unzertrennlich. Auch seine "Riverdale"-Kolleg*innen freuen sich riesig über diese Ankündigung. Vanessa Morgan (Toni Topaz) kommentierte das Bild mit den Worten: "Rivers zukünftige*r Bestie" – aber auch Lili Reinhart, Madelaine Petsch, Camila Mendes, Charles Melton, Drew Ray Tanner und der restliche Cast freuen für über die Baby-News. Wann genau die Geburt ansteht, ist bisher nicht bekannt. KJ ist kein Mann der großen Ankündigungen, wenn es so weit ist, werden wir es erfahren. Wir können es kaum erwarten, bald Fotos von River und Baby Apa am Set zu sehen.

