"Riverdale" Dreharbeiten gestartet: Vanessa Morgan mit Baby am Set!

Die "Riverdale"-Dreharbeiten sind wieder gestartet

Wir sind traurig! Aktuell gibt es nämlich keine neuen Folgen von "Riverdale" und auch alle Fans sind sehr verzweifelt über die lange Durststrecke, die die Midseason-Break mit sich bringt. Hier verraten wir euch, wann es mit "Riverdale" Staffel 5 weitergehen wird. Aber es gibt auch ein paar gute Neuigkeiten: Wie es aussieht, wurden die Dreharbeiten von Staffel 5 wieder aufgenommen! Im Februar erst verkündete Vanessa Morgan, dass sie ihr Baby bekommen hat und Fans fragten sich schnell, wie es mit "Riverdale" weitergehen wird. Tja, es geht ziemlich schnell wieder weiter, auch für die frisch gebackene Mama!

"RIVERDALE": DIE 10 GRÖSSTEN WTF-MOMENTE

Vanessa Morgan mit Baby am "Riverdale"-Set

Vanessa Morgan postete jetzt nämlich ein zuckersüßes Bild vom "Riverdale"-Set und hat ihr Baby dabei! Sie postete zwei süße Fotos aus "Pops Diner" mit ihrem Sohn "River" und schrieb in die Caption: "Zurück in die Arbeit kommen, sieht heutzutage etwas anders aus." Die frisch gebackene Mama ist nach nur zwei Monaten wieder zurück am "Riverdale"-Set – you go girl! Fans und Freunde feiern das in den Kommentaren natürlich total. Lili Reinhart kommentierte den Post liebevoll mit "willkommen am Set, kleiner Riv". Der kleine wird von Vanessas Serien-Kollegen sicher mit Liebe überschüttet. So schön zu sehen, wie happy Vanessa Morgan aussieht. Ein toller Beweis dafür, dass man ohne Probleme Super-Mama und Karrierefrau in einem sein kann, wenn man den nötigen Support von seinen Chefs und Kollegen bekommt. We love it!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->