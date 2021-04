"Riverdale": Wann geht Staffel 5 weiter?

Pause bei "Riverdale": Ab dieser Woche keine neuen Folgen

Es ist so weit. Ab dieser Woche gibt es keine neuen Folgen von "Riverdale", denn für Staffel 5 ist eine fette Pause geplant. Sowas wird im amerikanischen TV gerne "Midseason-Break" genannt und ist quasi eine Art Halbzeit. So eine Pause gab es bei "Riverdale" bisher immer. Dieses Jahr wird es jedoch besonders lange dauern, bis wir neue Folgen von Staffel 5 sehen können. Was (wie ihr euch sicher schon denken könnt) viel an Verzögerungen der Dreharbeiten durch Corona liegt. Dabei gibt es viele Fragen zu klären, wie: Gibt es bald wirklich Aliens in "Riverdale"?! Das "Mothman"-Mysterium muss nämlich noch aufgeklärt werden …

"RIVERDALE": DIE GRÖSSTEN WTF-MOMENTE

Neue "Riverdale"-Folgen: Wann geht Staffel 5 weiter?

Die erste Halbzeit von "Riverdale" hat jedoch bereits ein paar positive Wendungen mit sich gebracht. Vorsicht, Spoiler: Veronica Lodge will sich endlich von ihrem nervigen Ehemann scheiden lassen (nein, wir sind nicht parteiisch) und hat wieder was mit Football-Coach und Feuerwehrmann Archie Andrews! Varchie-Content ist zurück, genau so wie Bughead – zumindest ein bisschen. Jughead Jones und Betty Cooper reden nämlich wieder miteinander, um das "Mothman Mysterium" zu lösen. Das ist zumindest ein Anfang und Fans sind sehr glücklich darüber. Trotzdem wollen wir natürlich auch wissen, wie es mit Kevin, Fangs, Toni und Cherly weitergeht! Jetzt solltet ihr euch festhalten, denn "Riverdale" Staffel 5 wird erst am 7. Juli 2021 in Amerika fortgesetzt. Netflix hat die globalen Streaming-Rechte und strahlt die neuen Folgen immer einen Tag später aus. In Deutschland können wir die neue Folge "Riverdale" demnach am 8. Juli 2021 gucken. Bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden … 🙃

