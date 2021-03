"Riverdale": Die besten und schlechtesten Eigenschaften der Charaktere

Für seine Freunde würde Reggie Mantle (Charles Melton) durch die Hölle gehen. Das hat er vor allem in seiner Zeit bei den Bulldogs und seiner Beziehung mit Veronica Lodge bewiesen. Er ist ein echter Beschützer für die Menschen, die ihm am Herzen liegen. Oft fällt seine Wahl jedoch auf den/die Falsche*n, wie Hiram Lodge. In Reggie steckt nämlich auch ein kleiner Mobber. Der "Riverdale"-Charakter hat schon an der Schule gerne gemobbt – am liebsten Jughead und die Serpents. Er hat also definitiv Bösewicht-Potenzial!