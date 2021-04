"Riverdale" Staffel 5: Neue Folgen wieder verschoben

"Riverdale": Wann gibt es die neuen Folgen der 5. Staffel?

Traurig, aber wahr: Der Midseason-Break der Netflix-Serie "Riverdale" wird verlängert! Was das für uns heißt? Alle die heißblütig auf die neuen Folgen der 5. Staffel warten, müssen nun mit einer weiteren Verzögerung rechnen und das, obwohl die "Riverdale" Dreharbeiten mit Vanessa Morgan & Co. bereits gestartet sind … Aber wieso? Dreimal dürft ihr raten, wieso sich schon wieder etwas an einem Release verschiebt. Genau: Aufgrund der Corona-Pandemie. Auch wenn sich das "Riverdale"-Set schon extrem verändert hat, so sind die Dreharbeiten an mehr Pause und strenge Regeln gebunden. Geplant war, dass wir ab dem 8. Juli die neuen Folgen "Riverdale" in Deutschland streamen können. Nun teilte der US-Sender "The CW" mit, dass sich der Start von "Riverdale" wieder nach hinten verschoben hat. Die neuen Folgen sollen nun ab dem 12. August in Deutschland ausgestrahlt werden. Ob es bei diesem Release-day bleibt oder ob sich nochmals Veränderungen einschleichen werden, ist wieder eine andere Frage. 👀

"Riverdale": Wie wird Staffel 5 weitergehen?

Von dem zweiten Teil der 5. Staffel werden noch zwölf Folgen erwartet. Fans sind gespannt, wie die fünfte Staffel weitergehen und vor allem enden wird. Bekommen Archie Andrews und Veronica Lodge eine zweite Chance? Wie geht es mit Jughead Jones und Betty Cooper weiter? Und welche dunklen Geheimnisse der Riverdale Bewohner kommen noch ans Licht? Wir sind gespannt und hoffen, dass es bei dem Startdatum am Donnerstag, den 12. August bleibt! 🤗

