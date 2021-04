"Riverdale": So anders sieht es jetzt am Set aus!

Vanessa Morgan über ihr neues Leben am "Riverdale"-Set

Die Dreharbeiten zu "Riverdale" sind endlich wieder gestartet und Vanessa Morgan ist mit ihrem Baby am Set! In ein paar süßen Post zeigte die Netflix-Darstellerin, dass ihre Arbeit jetzt anders laufen wird: nämlich zusammen mit ihrem Sohn River.

Passend zum Drehstart von "Riverdale" bekam ihr kleiner Sohn sogar schon ein "Southside Serpants"-Outfit inklusive kleiner Mini-Lederjacke – so süß! Fans spekulieren seit dem auch, ob wir River bald auch in "Riverdale" zu sehen bekommen. Schließlich ist auch "Toni Topaz" in der Serie schwanger! Das sind bisher jedoch nur Spekulationen, aktuell zeigt Vanessa das Gesicht ihres Sohnes nicht. Jetzt zeigte die Schauspielerin jedoch auch in ihrer Story, wie sehr sich das Leben am "Riverdale"-Set verändert hat …

Vanessa Morgan zeigt, wie sehr sich das "Riverdale"-Set verändert hat

Vanessa Morgan zeigte ihren Fans jetzt, wie anders es am "Riverdale"-Set aussieht und gab einen ziemlich privaten Einblick in ihren Trailer aka Wohnwagen, indem Stars für gewöhnlich am Set chillen, wenn sie nicht gerade drehen. Ihr Kommentar zu dem Foto: "Lol, mein Sohn hat meinen Trailer übernommen" und sie hat recht! Vor lauter Spielwiese, Bettchen und Wickelmöglichkeiten erkennt man den Trailer kaum mehr. Aber um ehrlich zu sein, sieht es so viel gemütlicher und persönlicher aus. Wir sind uns sicher, dass die beiden eine richtig gute Zeit am Set zusammen haben und feiern es, dass Vanessa Morgan ihren Fans so ehrliche Einblicke in das Leben als Schauspieler-Mami gibt. Jetzt bleibt eigentlich nur eine Sache zu klären: Wann geht "Riverdale" Staffel 5 weiter? Das erfahrt ihr hier!

