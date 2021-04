"Riverdale": KJ Apa blutverschmiert und mit aufgespritzten Lippen

KJ Apa zeigt sich blutverschmiert und mit aufgespritzten Lippen

Wann geht Staffel 5 von "Riverdale" weiter? Fragen sich gerade die meisten Fans der Serie. Wie es aussieht schon sehr bald, denn die Stars sind wieder am Set. Die Dreharbeiten zu "Riverdale" sind kürzlich wieder gestartet, wie Vanessa Morgan in süßen Bildern mit ihrem Baby gezeigt hat. Aber der kleine Neuzuwachs ist nicht die einzige Veränderung am Set: KJ Apa postete heute ein paar Storys, auf denen er kaum wiederzuerkennen ist: blutverschmiert und mit aufgespritzten Lippen …

Instagram: KJ Apa überrascht mit Kurzfilm

An dieser Stelle müssen wir ein kurzes Lob aussprechen: KJ Apa ist und bleibt der King of Comedy. Abgesehen davon, dass er ultrakomische Grimassen machen kann, liebt er es seine Fans auf Instagram mit sinnlosem und lustigen Content zu unterhalten. Dieses Mal hat er sich für eine Art Kurzfilm in seiner Instagram Story entschieden, den er scheinbar in einer Pause am "Riverdale"-Set gedreht hat. Wir sehen KJ Apa in der Story komplett blutverschmiert (vermutlich von einer Szene, die er zuvor gedreht hat) und dank des "Pillow Face"-Filters, der auf Instagram aktuell viral geht, auch mit aufgespritzten Lippen. In dem Video spricht er zu sich selbst im Spiegel in zwei verschiedenen Rollen. Erste Rolle: Sein Spiegelbild mit aufgespritzten Lippen und operiertem Gesicht will KJ Apa küssen. Rolle zwei: Er selbst, blutverschmiert und versucht den Flirt-Versuch seines Spiegelbilds abzuwenden. Mit Erfolg?

KJ Apa küsst sein Spiegelbild

Auch auf Twitter geht das Video des blutverschmierten KJ Apa mit den aufgespritzten Lippen schon viral. Fans lieben seinen Humor und die leicht gesellschaftskritische Note, die in diesem Video steckt. Natürlich wollen wir euch auch das Video nicht vorenthalten. Hier jedoch zuerst sein Dialog auf Deutsch – und ja, KJ Apa küsst am Ende sich selbst bzw. sein Spiegelbild:

Spiegelbild: "Ich weiß, du willst mich."

KJ: "Ähm, puh. Nein, möchte ich nicht."

Spiegelbild: "Ich weiß, du willst diese dicken Lippen küssen. Du bist so heiß …"

KJ: "Schau, ich hab eigentlich eine Freundin und du bist …"

Spiegelbild: "Ich bin was? Sag es mir …"

KJ: "Du bist einfach nicht mein … äh …"

KUSS!

