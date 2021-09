"Riverdale": So süß ist der Name von KJ Apas Baby

Wow, wie die Zeit vergeht: Gefühlt gestern haben wir erst darüber berichtet, dass KJ Apa Vater wird. Und nun darf sich der „Riverdale“-Schauspieler über ein gesundes Kind freuen! Passend zum außergewöhnlichen Leben des Vaters, hat auch das Kind einen außergewöhnlichen Namen. 😯

So heißt KJ Apas Kind

Erst einmal die wichtigsten Fakten zum neuen Menschen auf dieser Welt: Das Kind ist gesund, der Mutter, Clara Berry, geht es gut und sie präsentierte bereits voller Stolz ein Foto von der superkleinen Hand ihres Kindes auf Instagram.

Darin verrät sie auch gleich sowohl den Namen als auch das Geschlecht des Kindes: „Sasha Vai Keneti Apa, geboren am 23. September. Er ist eine perfekte Vollkommenheit. Ich habe das größte Glück, jetzt zwei Männer in meinem Leben zu haben, die mein Herz mit dieser kosmischen, gigantischen großen Liebe erfüllen.“ 💖 Wow, was für schöne Worte von einer stolzen Mutter. Wir lieben auch den Namen von Apa Jr. Habt ihr es gemerkt? Der Name KJ steht ja für Keneti James. Er hat es also geschafft, seinen Namen noch hineinzuschleusen. Übrigens kommt „Vai“ aus dem Germanischen und bedeutet so viel wie „ein mächtiger Herrscher“. Was können wir von Sasha Vai Keneti Apa also noch so erwarten? Offenbar Großes, wenn man vom Namen ausgeht. 😉

Sasha ist nicht das erste „Riverdale“-Baby

KJ Apas kleiner Sohn gesellt sich nun schon als zweites „Riverdale“-Baby dazu und wird das Set der Netflix-Serie mit Sicherheit ein wenig durcheinanderwirbeln! Kollegin Vanessa Morgan hat bereits ihr Kind bekommen und ihre Geburt wird in die Serie mit eingebaut werden. Das ist bei KJ Apa wohl nicht notwendig, allerdings wären wir auch nicht überrascht, wenn sich die Autor*innen der Serie schon etwas ausgedacht hätten … Wir schauen gespannt auf die nächsten „Riverdale“-Folgen!

