Lili Reinhart, bekannt als „Betty“ aus „Riverdale“, ist für viele Menschen allein wegen ihrer Darstellung ein Idol. Doch die Schauspielerin versucht, sich den Fans auf andere Weise zu nähern. Erst kürzlich teilte sie ein paar aufbauende und herzerwärmende Worte in einer Zeit, in der wir alle unter einer weltweiten Pandemie zu leiden haben.

„Stell dich deinem Scheiß!“

Auf Twitter nutzte der „Riverdale“-Star den Rummel um ihr neues Projekt „Plus/Minus“, um auf die Wichtigkeit von Selbstliebe aufmerksam zu machen. Sie schrieb: „Am Ende des Tages ist es egal, wer du bist, auf wie vielen Reisen du bist, mit wem du schläfst, was auch immer du benutzt, um die Leere zu füllen – du kannst deinen Dämonen nicht entkommen.“ Sie schreibt weiter: „Stell dich deinem Scheiß! Arbeite an dir. Wirf dich in den Schmerz. SO kannst du heilen und wachsen. Es gibt keinen Weg drum herum.“

Die Menschen sollen die Pandemie als eine „Chance zu wachsen“ nutzen. „Du bist wunderschön und niemand weiß, wie es ist, du zu sein, außer du selbst“, schreibt die Schauspielerin. Es sei eine verschwendete Chance, diese Zeit, die wir nun haben, nicht zu nutzen, um sich selbst kennenzulernen. „Du kannst lernen, dich selbst zu lieben.“ Schöne Worte von Reinhart, es wirkt ja fast so, als hätte sie sich unsere 10 Tipps für mehr Selbstliebe zu Herzen genommen. Wir glauben das auf jeden Fall selbst. ❤️

Reinhart ist sehr offen mit ihren psychischen Problemen

Der „Riverdale“-Star ist nicht scheu, wenn es darum geht, offen über die eigenen Gefühle – und Probleme – zu reden. Erst kürzlich verglich sie die Zeit am Set von „Riverdale“ mit einem Gefängnis und sprach damit wohl manchem Menschen aus der Seele. In der Zeit des Lockdowns habe sie ihre Emotionen mit Essen bekämpfen wollen, gab der Star selbst zu. Nun scheint es ihr wieder besser zu gehen, dass sie ihre positive Energie an andere weitergeben kann. Wenn sie schreibt „es ist eine Menge harte Arbeit und es kann gruselig sein“, wissen die Fans, dass sie aus eigener Erfahrung spricht. Besagte Fans reagierten sehr emotional auf die Tweets ihres Idols und waren dankbar für die aufbauenden Worte. Auch wir sagen: Danke, Lili Reinhart, diese Tage brauchen mehr Menschen, wie dich!

