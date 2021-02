PLL-Star Lucy Hale knutscht mit "Riverdale"-Star!

Lucy Hale küsst "Riverdale"-Star

Während wir uns alle gebannt vor den Fernsehern fragen, ob Archie und Betty in "Riverdale" endlich zusammenkommen, hat sich im echten Leben ein anderes Serien-Paar angebahnt! "Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale war in dem "Riverdale"-Spin-Off "Katy Keene" zu sehen, welches leider nach nur einer Staffel wieder abgesetzt wurde. Trotzdem hat sie es in dieser Zeit geschafft, einem "Riverdale"-Boy näherzukommen. Das kommt davon, wenn sich Fans so sehr ein Cross-Over von "Katy Keene" und "Riverdale" wünschen. 🙊

Sind Lucy Hale und Skeet Ulrich ein Paar?

PLL-Star Lucy Hale wurde nämlich beim Knutschen mit Skeet Ulrich von Paparazzi erwischt. Den "Riverdale"-Star kennen die meisten von euch als FP, den Vater von Jughead Jones. Staffel 5 wird für den beliebten Darsteller jedoch das Ende der Reise sein, denn er hat beschlossen die beliebte Serie zu verlassen. In der Liebe scheint es dafür ziemlich gut zu laufen. Wir finden, dass die beiden wirklich super zusammenpassen und sind sehr gespannt, wann sie ihre Liebe auf Instagram öffentlich machen. Bisher hat sich nämlich noch keiner der beiden zu den Bildern geäußert. Hier gibt's die Bilder bei Page Six.

