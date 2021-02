Adeline Rudolph neu im Cast von "Riverdale"

Der Produzent von "Riverdale" gratulierte Adeline Rudolph, die in "Chilling Adventures of Sabrina" Agatha gespielt hat, zum Geburtstag. Gleichzeitig verkündete er, dass die Schauspielerin nun Teil des "Riverdale"-Casts sein wird und ab dem großen Zeitsprung in der Serie mitspielt! Fans beider Serien freuen sich darüber natürlich total und hoffen, dass es doch noch zu einem Crossover von "Chilling Adventures of Sabrina" mit "Riverdale" kommen wird. Vielleicht noch nicht in der aktuellen Staffel, aber in Staffel 6 von "Riverdale", die vor Kurzem erst bestätigt wurde, wäre es eine gute Möglichkeit.

Die Rolle von Adeline Rudolph in „Riverdale“

In seinem Instagram-Post hat Produzent Roberto Aguirre-Sacasa auch schon verraten wie der Charakter, den Adeline Rudolph in "Riverdale" spielt, heißt: Minerva Marble. Doch wer ist Minerva Marble? Welche Rolle sie genau spielt ist noch unklar, das Einzige was feststeht ist, dass Minerva eine Kunstgutachterin ist. Fans haben noch eine andere These aufgestellt und denken, dass Minerva die zukünftige Freundin von Cheryl Blossom sein könnte. Auf die Idee sind sie gekommen, weil Madelaine Petsch, die in "Riverdale" Cheryl spielt, zu ihren Geburtstags-Glückwünschen an Adeline Rudolph geschrieben hat: "Meine Königin und meine Minerva." Bis wir erfahren, welche Rolle Minerva Marble wirklich in "Riverdale" spielt müssen wir bestimmt nicht mehr lange warten, denn die erste Folge nach dem Zeitsprung ist heute schon auf Netflix rausgekommen!

Diese Geburtstags-Glückwünsche an Adeline Rudolph teilte Madelaine Petsch in ihrer Instagram-Story. Instagram / @madelame

