Darum geht’s in Staffel 4 von "Chilling Adventures of Sabrina"

In der vierten und letzten Staffel geht es für Sabrina Spellmann und ihre Freunde nochmal um alles oder nichts. Das wurde uns schon nach dem ersten Teaser zu "Chilling Adventures of Sabrina" Staffel 4 bewusst. Die Bewohner Greendales sind der bisher größten Gefahr der gesamten Serie ausgesetzt: Die Eldritch Terrors. Das sind acht unmenschliche, unsterbliche und weltzerstörende Wesen: die Dunkelheit, der Ungebetene, das Seltsame, der Perverse, der Kosmische, der Rückkehrer, das Endlose und die Leere. Werden sie es schaffen, die Eldritch Terrors zu besiegen und die Welt zu retten?

Ist eine Fortsetzung von "Chilling Adventures of Sabrina" doch noch möglich?

Eigentlich sollte nach der vierten Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina" Schluss sein. Das Ende der Staffel würde diesen Entschluss eigentlich auch nochmal bestätigen. Doch der Produzent der Serie Roberto Aguirre-Sacasa hat in einem Instagram-Post möglicherweise geteast, dass es doch noch weitergehen könnte: "Diese (vorerst) letzte Episode, zeigt eine Gruppe Schauspieler und Profis wie sie auf höchstem Niveau arbeiten." Genau das Wort in Klammern, was auf den ersten Blick etwas unscheinbar wirkt, lässt Fans aufhorchen. Wird es mit Sabrina etwa doch noch weitergehen? Schön wäre es auf jeden Fall. In einem Interview hat Kiernan Shipka (Sabrina) auch schon verraten, dass sie sich vorstellen könnte, dass Sabrina zurückkommt. Egal ob in einer weiteren Staffel oder vielleicht sogar einem Film. Das geplante Crossover von "Chilling Adventures of Sabrina" mit "Riverdale" auf das so viele Fans noch sehnsüchtig warten, steht ja auch noch aus. In welcher Form auch immer, wir würden uns auf jeden Fall sehr über ein Wiedersehen mit Sabrina freuen!

