Starttermin für "Chilling Adventures of Sabrina" Staffel 4 bekannt

Fans waren ganz schön geschockt, als Netflix verkündet hat, dass sie die Hit-Serie "Chilling Adventures of Sabrina" einstellen wollen. Nach Staffel 4 soll endgültig Schluss sein. Seit dem vermuten einige Fans, dass wir "Chilling Adventures of Sabrina" bald bei "Riverdale" zu sehen bekommen – schließlich steht das geplante Cross-Over noch aus. Bis es so weit ist, müssen sich vermutlich alle noch etwas gedulden, denn zuerst ist es Zeit für die vierte Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina". Produzent Roberto Aguirre-Sacasa hat verraten, dass der Serien-Start für den 31. Dezember 2020 angesetzt ist und hat auch schon den ersten Teaser der Netflix-Serie veröffentlicht …

"Chilling Adventures of Sabrina": Das passiert im Staffel-Finale

In dem Teaser erfahren wir schon sehr viele Dinge über "Chilling Adventures of Sabrina" Staffel 4. Auch im letzten Teil der Netflix-Serie, werden die Bewohner von Greendale wieder Gefahren ausgesetzt. "Wir hatten es noch nie mit einer so großen Gefahr zu tun, wie dieser hier. Es steht ein weiterer Krieg an", hört man Ambrose (Chance Perdomo) sagen. Außerdem sehen wir Nick in einer "Baxter High"-Jacke. Es sieht also ganz so aus, als würde er in der letzten Staffel auch auf Sabrinas Schule gehen. Und hier kommen wir zur alles entscheidenden Frage, die hoffentlich im großen Staffel-Finale von "Chilling Adventures of Sabrina" aufgelöst wird. Für wen wird sich Sabrina (Kiernan Shipka) entscheiden: Harvey Kinkle (Ross Lynch), Nicholas "Nick" Scratch (Gavin Leatherwood" oder vielleicht doch Caliban (Sam Corlett)?

