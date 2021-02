„Riverdale“: Stirbt ein Serien-Liebling in Staffel 5?

Ein Hauptcharakter von "Riverdale" wird womöglich ermordet

Schon im Dezember rätselten die Fans, ob wieder jemand in Staffel 5 von "Riverdale" sterben wird, nachdem der Produzent der Serie ein neues Poster gepostet hatte, auf dem eine verweste Hand aus dem Boden ragt. Jetzt hat Robert Aguirre-Sacasa verraten, dass bald einer unserer Serien-Lieblinge wirklich einem Mörder zum Opfer fällt: "Ich glaube es ist in der nächsten Episode, in der man sieht, dass sich das Mysterium mit dem möglichen tragischen Schicksal einer der Hauptcharaktere, welcher seit der ersten Staffel dabei ist, entfaltet." Es scheint also so, als würden wir uns bald von einem unserer Lieblinge verabschieden müssen. Doch wer wird es sein?

Auf welchen "Riverdale"-Liebling hat es der Mörder abgesehen?

Am Ende der zuletzt veröffentlichten Folge in Staffel 5 von "Riverdale" konnte man sehen, wie ein Mädchen, das kurz zuvor bei Pop’s Diner gekündigt hatte, in einen sehr unheimlichen Truck einsteigt, um von der Stadt wegzukommen. Könnte da der nächste Serien-Killer drinsitzen? Auf wen hat er es noch abgesehen? Seit der ersten Staffel sind ja schon so einige dabei. Treffen könnte es dadurch nicht nur Archie, Jughead, Betty oder Veronica, sondern auch Kevin oder Cheryl, die sich durch ihre Isolierung vom Rest der Stadt sehr verwundbar macht. Bis wir es erfahren, müssen wir uns nicht mehr lange gedulden, denn die nächste Folge von "Riverdale" Staffel 5 kommt bereits am Donnerstag auf Netflix!

