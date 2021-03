"Riverdale"-Star Madelaine Petsch: Harte Trennung

Über ein Jahr ist es her, dass sich die "Riverdale"-Schauspielerin Madelaine Petsch und der Rapper Travis Mills getrennt haben. Sie waren drei Jahre ein Paar und teilten viele Momente ihrer Beziehung online mit ihren Fans und Followern. Gemeinsame YouTube-Videos, süße Instagram-Storys und öffentliche Liebesbekundungen waren für die beiden nicht ungewöhnlich. Alles schien perfekt, doch leider hielt ihre Lovestory nicht für die Ewigkeit. In einem emotionalen Statement nahm sie Abschied von ihrer Beziehung und die Zeilen von Madelaine Petsch hätten nicht trauriger sein können. Danach zog die 26-jährige Madelaine Petsch aus dem gemeinsamen Haus aus und schloss sich einer WG an. Die vergangenen Monate hieß es dann Wunden heilen lassen bei der "Cheryl Blossom"-Darstellerin. Und das war auch gut so, denn nun sieht es so aus, als ob Madelaine ihr Herz wieder öffnen konnte und sich neu verliebt hat. 💘

Disney-Stars der 2000er: Wer verdient am meisten?

"Riverdale"-Star Madelaine Petsch: Verliebt in einen Sportler?

Seit Ende vergangenen Jahres sieht man die Schauspielerin Madelaine Petsch und den amerikanischen Florettfechter Miles Chamley-Watson immer wieder zusammen. Miles hängt auch öfters am "Riverdale"-Set ab, da er mit den Crew-Mitgliedern befreundet ist. In einer kleinen Runde feierten sie auch das kanadische Erntedankfest zusammen. Das alles hat die Gerüchteküche natürlich ordentlich angeheizt. Und nun wurden die beiden erneut gesichtet. Und alles wirkte ziemlich vertraut, als würden sie beide eine rosarote Brille tragen. Sind die beiden nun zusammen? Daten sie sich? Oder sind sie doch nur befreundet? Fragen über Fragen, die sich die Fans und die Öffentlichkeit seit Wochen stellen. Die Zeit nach der Trennung von Travis Mills allein in der Corona-Quarantäne, war schwer für die "Riverdale"-Schauspielerin Madelaine Petsch. Man würde ihr eine neue Liebe wirklich sehr gönnen. 🥴

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->