Alles Stars lieben Kim Petras

Die deutsche Musikerin hat einen heftigen Weg hinter sich: Als Junge Tim kam Kim Petras damals zu Welt, jetzt ist sie Pop-Prinzessin. Vor allem in den USA und ihrer Wahlheimat Los Angeles wird sie für ihre Einzigartigkeit, ihr Talent und ihre coolen Songs gefeiert. Zu ihren größten Fans gehören dabei sogar unzählige Promis wie etwa Paris Hilton. Dass sie die amerikanischen Stars mittlerweile sogar zu ihren Freunden zählen kann, zeigt sie mit einem neuen Video. Denn da ware alle sofort dabei, als sie von Kim Petras' mega Idee gehört haben!

Kim Petras dreht Home-Musikvideo mit diesen krassen Stars

Um sich die Zeit während der Quarantäne etwas zu vertreiben, entschied Kim Petras einfach ein "At Home"-Musikvideo zu ihrem Hit "Malibu" zu drehen und lud dazu alle ihre berühmten Friends ein. Mit ihnen feiert sie trotz der Distanz in dem Clip quasi eine hammer Pool-Party. Am Start sind darin unter anderem ihre Sänger-Kolleginnen Demi Lovato, Jessie J und Charli XCX, "Riverdale"-Darstellerin Madelaine Petsch, It-Girl Paris Hilton und TikTok-Star Loren Gray. Hier kannst du dir das ganze Fun-Video nochmal anschauen und auschecken, wer die deutsche Pop-Sensation Kim Petras sonst noch so unterstützt hat!

