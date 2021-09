KJ Apa Freundin: Wen datet der „Riverdale“-Star?

KJ Apas Freundin – wer ist das eigentlich? Und mit wem hat sich der Star aus „Riverdale“ früher so alles getroffen? Wir wissen über KJ Apa inzwischen schon eine Menge: Schon vor der Netflix-Hitserie „Riverdale“ hatte der Star ein außergewöhnliches Leben. Was durch die Rolle des Archie Andrews wohl nur noch außergewöhnlicher wurde! Auch wenn er die Dreharbeiten als „Gefängnis“ beschrieb, so verdankt er der Show doch auch die enorme mediale Aufmerksamkeit. Weswegen sich viele Fans auch fragen: Was geht eigentlich im Liebesleben des gutaussehenden Stars? Wir haben uns das mal genauer für euch angeschaut!

Mit diesen Stars soll KJ Apa zusammen gewesen sein

Bevor wir uns die aktuelle Freundin von KJ Apa mal genauer anschauen, lohnt sich ein Blick in die Gerüchteküche. Und die ist beim „Riverdale“-Darsteller ziemlich groß, kann man sagen! Dem Star wird nämlich nachgesagt, gleich mit zwei seiner Kolleginnen etwas gehabt zu haben! Da gibt es zum einen Lili Reinhart, die in der Show Betty spielt. Zwar ist sie in „Riverdale“ verrückt nach ihrem Archie und die beiden hatten auch in der Serie immer mal wieder heiße Szenen miteinander – was davon allerdings geschauspielert und was echt war, darüber haben sich die beiden nie wirklich geäußert. Reinhart schrieb zu dem Thema einmal auf Tumblr: „Es ist grauenvoll, wie stark die Leute in mein Liebesleben investiert sind. Die Betonung liegt auf ‚mein‘. Es ist meins. Es ist privat.“ Mehr gab es zu dem Thema nicht zu sagen!

Auch mit Camila Mendes, die in der Netflix-Serie Veronica spielt, soll der Star etwas gehabt haben. Doch dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich nur um leere Gerüchte. Tatsächlich kam die Schauspielerin im Juni wieder mit ihrem Ex und ehemaligen „Riverdale“-Kollegen Charles Melton zusammen! Die beiden sollen sehr glücklich zusammen sein. 😍 Weiterhin wird dem Schauspieler eine Beziehung zu Britt Robertson nachgesagt. Die beiden wurden im Summer 2019 händchenhaltend und küssend gesehen, haben sich aber nie zu der Beziehung geäußert. Und zwei Jahre zuvor wurde Apa nachgesagt, er hätte etwas mit Corinne Isherwood gehabt, einem kanadischen Model. Doch auch hierfür gibt es kein offizielles Statement von einer der beiden Personen!

Mit Clara Berry gründet Apa eine Familie

Von den Gerüchten hin zu den harten Fakten: Clara Berry! Die beiden haben seit dem Sommer 2020 eine Beziehung. Berry ist ein international tätiges Model, das unter anderem für die bekannten Marken Bumba Y Lola und Louis Vuitton gearbeitet hat. Sie wurde in Frankreich geboren und ist vier Jahre älter als ihr Partner – und baldiger Vater ihres gemeinsamen Kindes! Denn die beiden verkündeten im Mai 2021, dass sie zusammen ein Kind erwarten würden. 💖 Nach „Riverdale“-Star Vanessa Morgan, die ihr Kind im Januar 2021 bereits auf die Welt gebracht hat, ist das schon das zweite „Riverdale“-Baby. 🥰 Die beiden wirken sehr glücklich zusammen und wir können es kaum erwarten, ihr Kind auf dieser Welt begrüßen zu dürfen.

