BTS V: DAS erwartet er von seiner Freundin!

BTS verblüffen ihre Fans regelmäßig mit ihren neuen Looks – kein Wunder also, dass die Jungs sich vor der starken Zuneigung besagter Fans kaum retten können! 😍 Und während Bandmitglieder wie Jimin über Jahre Geheimnisse mit sich herumtragen, ist BTS-Sänger V in puncto Liebesleben ein offenes Buch! Er hat den aufmerksamen Fans sogar schon verraten, was er sich von seiner perfekten Freundin erhofft – und wie viele Kinder er sich vorstellen könnte!

BTS-Star V spricht über Freundin: So muss seine Traumfrau sein

Vor einigen Jahren sollten BTS-Mitglieder RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Jungkook und V einen Fragebogen für das „The Star“-Magazin ausfüllen. Darin enthalten waren auch ein paar Fragen zu den persönlichen Vorlieben. 🤭 Unter anderem: „Was ist deine Vorstellung einer Traumfrau?“ V listete einige Eigenschaften auf, die er zu dieser Zeit (2015) bei einer Frau suchte: „Eine Frau, die weiß, wie man spart, wenn ich Geld erarbeitete, jemand, der mich stoppt, wenn ich zu viel Geld ausgebe, eine Frau, die ein Haus kaufen würde, bevor sie ein Auto kauft, jemand, der bereit ist, alles für meine Eltern zu geben.“ Das empfinden wir als sehr viel vernünftigere und respektvollere Vorstellungen einer Partnerin, als wir es bei so manch anderem Star schon gehört und gelesen haben. 🤣 Es scheint also, als könnte V nicht so richtig gut mit Geld umgehen. Sicherlich findet er eine Partnerin, die das gerne für ihn übernehmen würde – wir hätten z.B. nichts vor die nächste Zeit! 😍

Diese Familie wünscht sich V

Aber nicht nur bezüglich seiner Partnerin hat V sehr genaue Vorstellungen. Auch seine zukünftige Familie ist in seinem Kopf schon vollzählig – und er geizt nicht mit Mitgliedern! Laut des Fragebogens möchte V mindestens drei – aber am liebsten fünf Kinder haben! Das bestätigte er später nochmal, als es um drei Dinge ging, die er in seinem Leben unbedingt noch erreichen möchte: „Familienurlaub (das war ein Versprechen, dass ich meinen Eltern gegeben habe), mindestens drei und falls ich kann, fünf Kinder zu haben, Soonshim verheiraten“. 😂 Gerade den letzten Punkt feiern wir doch sehr! Soonshim ist einer seiner Hunde. 🐶 Vielleicht hätte seine perfekte Partnerin auch die perfekte Braut für Soonshim?!

