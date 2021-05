BTS spricht über mögliche Welttour

BTS mangelt es nicht an Erfolgen und krassen News – das haben wir schon ziemlich gut in unserem Artikel zum Band-Jubiläum zusammengefasst! 😉 Wir müssen uns fragen: Nach Rekord um Rekord, einem eigenen Menü bei McDonald’s und heftigsten Erfolgen in der Musikbranche – wie weit wollen sie noch gehen? Einmal rund um die Welt, zumindest, wenn es nach ihnen ginge. In einem Interview mit SiriusXM haben die Bandmitglieder über ihre neue Single und die anstehende Welttour gesprochen.

BTS: Die 10 Weltrekorde der K-Pop Stars

Wann kommt die Welttournee?

Natürlich interessierte die Journalist*innen (und die ARMY) eine Frage ganz besonders: Wann können wir mit einer Welttournee rechnen? Die Antwort der Jungs fiel pragmatisch aus, denn schließlich gibt es auch nach über einem Jahr noch immer ein Thema, das über allen Dingen hängt: Corona. „Nur Gott weiß, wann wir die Tour machen werden … Sobald es sich für alle Leute sicher anfühlt, auf ein Konzert zu gehen, fangen wir so schnell wie möglich an. Wirklich, so schnell wie möglich“, sagt RM zu den Welttournee-Gerüchten. Wir erinnern uns mit blutendem Herzen: Letztes Jahr musste die Band, bzw. BigHit Entertainment hinter BTS, die Welttournee wegen der Pandemie verschieben. „Es gibt bestimmte Länder, Regionen und Städte, in denen sich die Umstände verbessert haben“, heißt es in einem offiziellen Statement, aber es sei „schwer so eine Tour zu beginnen, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut“. Weiterhin seien die Grenzen gerade nicht einfach zu passieren, jedes Land hätte unterschiedlich strikte Regelungen, was eine Tour noch viel schwieriger zu managen mache. 😔

BTS freut sich auf Friends-Reunion

Bis dahin freuen sich die Jungs auf die Dinge, die noch möglich sind – wie die Friends-Reunion, bei denen unter anderem Lady Gaga, Justin Bieber und auch BTS einen Gastauftritt haben werden. „Ross, Chandler, Monica – sie waren meine Englischlehrer*innen“, erinnert sich RM gegenüber Entertainment Tonight. „Ich bin so aufgeregt und für mich fühlt es sich wie ein Traum an, Teil zu sein von so einer – Legende, kann man doch sagen, oder?“ Das Special wird auf HBO Max ausgestrahlt. Fans von BTS (und Friends) werden wohl ein Abo mit HBO abschließen müssen, wenn sie diese Wiedervereinigung sehen wollen, denn eine kostenlose Testversion gibt es leider nicht!

