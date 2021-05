BTS: Alles über ihr Band-Jubiläum!

BTS: 8 Jahre Bandbestehen

Fans von BTS haben den 13. Juni sicher groß in ihrem Kalender markiert. Denn an diesem Tag feiern die Jungs RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook ihr Bandbestehen – in diesem Jahr bereits zum achten Mal! Das Datum wurde festgelegt, da BTS an diesem Tag im Jahr 2013 ihr Debüt „No More Dreams“ veröffentlichten.

BTS gelten mittlerweile als die erfolgreichste Band der Welt und können auf allerhand Rekorde stolz sein.

DAS sind die krassesten Erfolge von BTS in 8 Jahren

Bonus-Wissen: Army Mitglieder sind sich oft unsicher, ob nicht der 12. Juni der eigentliche Tag des Jubiläums sein müsste, kam „No More Dreams“ doch an diesem Tag heraus. Dass sich für den 13. Juni entschieden wurde (was übrigens von den Jungs auch offiziell so bestätigt ist) liegt an verschiedenen Zeitzonen weltweit. Während zur Veröffentlichung in Südkorea der 13. Juni galt, war es in anderen Ländern noch der 12. Juni.

BTS Fakten im Video:

Special Geschenke für die Army zum Jubiläum

Doch BTS wäre nicht BTS, würden sie ihren großen Tag nicht zusammen mit ihrer Army feiern. So gibt es auch in diesem Jahr einen Festa D-Day Kalender, der Fan-Herzen höherschlagen lassen soll. Die Box ist wie ein Adventskalender aufgebaut und zählt die Tage bis zum Jubiläum am 13. Juni. Enthalten sind 13 verschiedene Geschenke, wie Fotokarten oder andere Überraschungen.

Natürlich werden auch die Jungs an ihrem Jubiläum wieder für allerhand Action sorgen und Fansites weltweit haben bereits große Online-Events geplant.

