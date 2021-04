BTS: Darum postet V keine Selfies mehr

BTS: V, der Fanliebling

Kim Taehyung, wie Vs richtiger Name lautet, ist längst als „Der Gefühlvolle“ bekannt. Mit seiner sanften Stimme überzeugt er die ARMY. Das können V sowie auch BTS-Kollege Jungkook mit ihren Solo-Mixtapes zeigen. Die Fans haben sich riesig über diese News gefreut. Außerdem ist V natürlich für seinen coolen Look bekannt. Nicht umsonst hält er aktuell den Titel „Most Handsome Man in the World“ (Gutaussehendester Man der Welt). Eins würde man da nicht erwarten: dass V sich für sein Aussehen schämt, oder?

Die coolsten Haar-Styles von BTS

BTS: Vs Grund, keine Selfies zu machen

In einem Livestream hat ein Fan V nach einem Selfie gefragt. Die BTS-ARMY haben sich schon länger gewundert, dass es seit sechs Monaten (😱) kein neues Selfie von ihrem Liebling gab. V erklärt den Grund: Er konnte keine Fotos von sich allein machen, weil er sein eigenes Gesicht nicht mehr mag. What? Der „Most Handsome Man in the World“ und selbsternannte „Master of Selfies“ mag sein eigenes Gesicht nicht mehr? Die Fans reagieren geschockt. Einige schreiben „Bist du verrückt?“ oder „Wie sollen andere leben, wenn du sowas sagst?“. Andere Fans wiederrum verstehen Vs Aussage: „Mache vergessen, dass er wie wir ist. Er darf sowas sagen. Jede*r fühlt sich mal schlecht und das ist okay.“ oder „Nichts ist komisch an seinem Gefühl. Er ist auch nur ein Mensch. Jede*r hat Unsicherheiten. Er ist schön, von außen und innen. Ich hoffe, er kann das auch bald sehen.” Das stimmt! Wir alle haben mal schlechte Tage! Hoffentlich bekommt V bald sein Selbstbewusstsein zurück und sieht sich selbst so, wie es seine Fans schon längst tun 🥰

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->