Alle lieben Jungkook. Der BTS-Star muss nur lächeln und schon schmilzt die ganze Welt dahin. (Was übrigens auch bei allen anderen Mitgliedern der K-Pop-Band so ist, aber das ist eine andere Geschichte) BTS-Fans sind sogar schon wegen eines Bett-Fotos von Jungkook ausgerastet. Es gibt sicher viele Girls, die ihn heimlich anschmachten. Schließlich ist der K-Pop-Star auch Single. Es gibt jedoch eine Person, die keine Lust darauf hat, heimlich zu schmachten und Jungkook jetzt direkt anbaggert: "What Type of X"-Sängerin Jessi. Die Queen des koreanischen HipHop hat zugegeben, dass sie einen Crush auf den BTS-Star hat …

Bad-Girl Jessi steht auf BTS-Star Jungkook

Bad-Girl Jessi hat ihre eigene Talkshow "Jessi's Showterview". In der letzten Folge schnappte sie sich ein paar Fan-Fragen, die sie wie immer sehr ehrlich und direkt beantwortete. Sie wurde auch gefragt, in wen sie sich in letzter Zeit verguckt hätte. Fans von Jessi wissen, dass sie in Schauspieler Ha Jung Woo verknallt ist, aber sie hat verraten, dass sie an noch jemandem interessiert ist – einem BTS-Mitglied! Ihr Hinweis: Dieser jemand sei in der letzten Zeit männlicher geworden. Co-Host Cho Jung Shik hat sofort erraten, dass es sich dabei um Jungkook halten muss. Sie erklärte, dass BTS noch super jung waren, als sie ein Werbemodel war, aber vor allem ihre Gesichter mit der Zeit maskuliner geworden seien. Dann wurde die Queen of K-HipHop doch schüchtern und wechselte schnell das Thema. Sie fänd es toll, wenn BTS in ihre Show kommen würden. Wir sind sehr gespannt, ob und wie dieser Flirt-Angriff weitergeht …

