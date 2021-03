BTS-Fans gehen auf Twitter auf die Barrikaden! Die K-Pop-Band ist bei den Awards leider leer ausgegangen. Zuvor haben sie schon angekündigt, von den Grammys „nicht viel zu erwarten“, um hinterher nicht allzu enttäuscht zu sein. Die BTS-Fans übernehmen den Part der Enttäuschung und setzen noch einiges drauf! Unter #Scammys (ein Wortspiel aus „Grammy“ und „scam“, was „Betrug“ heißt) sammeln sich einige wütende Posts!

Die aktuell erfolgreichsten Musik-Stars der Welt

„BTS braucht die Grammys nicht, aber die Grammys brauchen BTS“

Wir freuen uns natürlich für das Gewinnerinnen-Duo Lady Gaga und Ariana Grande, die mit ihrem Song „Rain On Me“ in der Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance“ einen Grammy einheimsen konnten. Ebenfalls nomiert war BTS mit „Dynamite“ – und offensichtlich hatten Fans der Band auch mit einem Sieg gerechnet! Denn die Enttäuschung Mancher auf Twitter ist groß! Eine Person schrieb: "BTS braucht die Grammy nicht, aber die Grammy brauchen BTS!" „Ich hätte es kommen sehen sollen“, schreibt eine andere Person, „ich war richtig aufgeregt, nur um BTS um ihren Grammy betrogen zu sehen!“ Ein Fan hat sogar eine Theorie, was hinter der Nominierung der Jungs aus Südkorea stand: „Die alten Männer bei den #Scammys haben sich geeinigt, BTS und Harry Styles für die Zuschauer*innenzahlen zu nutzen, um ihnen dann ihre hoch verdienten Preise nicht zu geben.“ Wer weiß, wie viel Wahrheit dahintersteckt!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

BTS nimmt es mit Kampfgeist

In einem späteren Interview gab die Band eine Message direkt an die Fans: „Wir wollen jetzt wirklich die ARMY sehen und sind uns sicher, dass sie genau dieselben Dinge fühlt, wie wir es gerade tun. Also kommen wir zurück mit noch viel besserer Musik und guten Performances! Wir werden hart fürs nächste Jahr arbeiten und ihr könnt euch auf großartige Musik und Auftritte freuen!“ Wir sind froh, dass die Jungs ihren Kampfgeist durch diese Niederlage nicht verloren haben! Und seien wir mal ehrlich: BTS jagt einer Rekordzahl nach der anderen nach – was ist da schon ein Grammy, wenn sie eine Fantruppe wie die ARMY hinter sich wissen?

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->