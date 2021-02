K-Pop gehört zu den größten Communitys auf Twitter

K-Pop hat in den letzten Jahren für ziemlich viel Hype gesorgt. Fans lieben die Musik ihrer Idole und verfolgen sie auf Schritt und Tritt. BTS, BLACKPINK und Co. gehören zum Beispiel zu den erfolgreichsten K-Pop-Bands auf Instagram. Was die Musik und die Band jedoch so special macht, ist vor allem eins: die Fans. Erst letztes Jahr haben es K-Pop-Fans geschafft, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu blamieren und auch sonst sorgen Fans regelmäßig dafür, dass ihre K-Pop-Stars Rekorde brechen. Klar war es uns schon allen, aber jetzt ist es offiziell: K-Pop-Fans haben auch Twitter erobert!

Rekord: K-Pop-Fans posten 6,7 Milliarden Tweets

K-Pop gehört zu den größten globalen Communitys der Welt. Vor allem auf Twitter tauschen sich Fans zu ihrer Lieblingsmusik und ihren Lieblingsbands aus. Im Jahr 2020 konnten Fans einen stolzen Rekord von 6,7 Milliarden K-Pop-bezogenen Tweets weltweit aufstellen. Ihr habt richtig gehört 6,7 Milliarden! Nur mal so als Vergleich: die Weltbevölkerung liegt bei 7,6 Milliarden – das ist dann auch nur noch ein Katzensprung. Außerdem gibt es auch eine Liste der K-Pop-Künstler*innen, die dabei am meisten genannt wurden:

BTS (@BTS_twt) NCT (@NCTsmtown) EXO (@weareoneEXO) BLACKPINK (@BLACKPINK) GOT7 (@GOT7Official) TREASURE (@treasuremembers) SEVENTEEN (@pledis_17) TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) TWICE (@JYPETWICE) ATEEZ (@ATEEZofficial)

An dieser Stelle Probs an alle Fans, die an diesem Erfolg beteiligt sind. Wir sind uns ziemlich sicher, dass K-Pop-Fans auch 2021 wieder für viele Rekorde sorgen werden!

