Spotify: Jahresrückblick der K-Pop-Stars

Seien wir mal ehrlich: Unser größtes Hobby ist Spotify. Wir verbringen Stunden damit Musik zu hören, Playlisten zu erstellen oder Podcasts zu hören. Du verbringst auch sehr viel Zeit auf dem Streaming-Dienst? Dann solltest du diese Spotify Hacks und Tricks unbedingt kennen. Aber auch für Künstler ist es immer wieder spannend zu sehen, was bei den Fans gut ankommt. BTS haben erst kürzlich einen Meilenstein auf Spotify erreicht und sich darüber total gefreut. In einem Jahresrückblick veröffentlicht Spotify außerdem jedes Jahr Listen mit den erfolgreichsten Künstlern der Streaming-Welt. Ab morgen könnt ihr in der mobilen Spotify-App euren personalisierten Jahresrückblick erforschen und herausfinden, was oder wen ihr am meisten gehört habt. 2020 war vor allem für die K-Pop-Stars ein ganz besonderes Jahr, deshalb haben wir für euch herausgefunden, wer in Deutschland besonders abgeräumt hat!

Top 20 auf Spotify: Diese Künstler und Songs habt ihr dieses Jahr am meisten gefeiert

Herzlich willkommen zu unserem K-Pop-Jahresrückblick! Egal ob BTS, BLACKPINK, SuperM, (G)I-DLE, Stray Kids oder Jawsh 685: Für die K-Pop-Stars war auch 2020 wieder ein extrem erfolgreiches Jahr. In unserem Spotify-Jahresrückblick erfahrt ihr deshalb, welche 20 Künstler und Songs von euch (bzw. bei uns in Deutschland) am krassesten gestreamt wurden. Quelle: spotify.com/wrapped

Spotify: Die 20 erfolgreichsten K-Pop-Stars in Deutschland

BTS Jawsh 685 BLACKPINK Stray Kids (G)I-DLE TWICE ATEEZ Monsta X EXO K/DA NCT 127 Agust D MAMAMOO SEVENTEEN Red Velvet ITZY GOT7 TOMORROW X TOGETHER DAY6 EVERGLOW

Spotify: Die 20 erfolgreichsten K-Pop-Songs in Deutschland

BTS – Dynamite BLACKPINK – How You Like That BLACKPINK – Kill This Love BTS – Black Swan BLACKPINK, Lady Gaga – Sour Candy BTS – ON BTS, Halsey – Boy With Luv BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream (G)I-DLE, Jaira Bums, K/DA, Leagure of Legends, Madison Beer – POP/STARS Jawsh 685 – Laxed - Siren Beat (G)I-DLE, Bea Miller, K/DA, League of Legends, Wolftyla – THE BADDEST BLACKPINK, Dua Lipa – Kiss and Make Up BLACKPINK – DDU-DU DDU-DU BTS, Lauv – Who PSY – Gangnam Style BTS – Filter Jawsh 685, Lauv, Tyga – Sweet & Sour ITZY – WANNABE BTS – FAKE LOVE BTS – DNA

BLACKPINK, BTS, Exo, Got7, Monsta X, NCT 127, Red Velvet, Stray Kids oder Super M? Wer soll den goldenen BRAVO-Otto 2020 gewinnen? In der Kategorie "K-Pop" könnt ihr für euren Favoriten voten!

