Jihyo und Kang Daniel zeigten offen ihre Liebe

Anfang 2019 wurden Solokünstler Kang Daniel und „Twice”-Frontfrau Jihyo erstmals auf gemeinsamen Dates erwischt. Seitdem waren die Sängerin und das frühe Mitglied der K-Pop-Band „Wanna One” quasi unzertrennlich! Doch statt ihr Liebesleben wie viele andere Stars geheim zu halten, standen sie zu ihrer Beziehung und veröffentlichten sogar ein öffentliches Statement, in dem es hieß: „Sie treffen sich zur Zeit und sind an einander interessiert”.

Jihyo und Kang Daniel: Liebes-Aus nach knapp zwei Jahren

Obwohl Jihyo und Kang Daniel fast zwei Jahre lang als unzertrennlich galten, haben sich nun dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Der Grund für das plötzliche Liebes-Aus? Das K-Pop-Pärchen konnte sich aus Job-Gründen nur selten sehen. Statt an der Beziehung zu arbeiten, haben sie sich deshalb schweren Herzens dazu entschieden, ihre Energie in die Musik zu stecken. Genau wie der Anfang ihrer Liebe wurde auch ihre Trennung in einem öffentlichen Statement bestätigt: „Es stimmt, die 23-Jährigen südkoreanischen Sänger haben sich dazu entschlossen, ihre Beziehung zu beenden.” Traurig!

