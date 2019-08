Süß! Diese K-Pop-Stars daten sich💕

Große Liebe in der K-Pop-Welt

Schon Anfang des Monats wurden der Solokünstler Kang Daniel, der früher Mitglied der K-Pop-Band Wanna One war, und Jihyo, die Frontfrau von Twice, bei einem Date in Seoul erwischt. Und überraschenderweise führte das jetzt nicht zu einer wochenlangen Spekulation, wie etwa bei Shawn Mendes und Camila Cabello, ob sie sich daten. Denn sowohl Jihyos Management, JYP Entertainment, als auch das von K-Pop-Star Kang Daniel, KONNECT Entertainment, verkündeten die Beziehung offiziell. In einem Statement heißt es: "Sie treffen sich zur Zeit und sind an einander interessiert". Aww, wie schön für die beiden.😍 Doch, scheinbar ist die Liebe gar nicht mehr sooo jung...

Wieso bestätigt das K-Pop-Couple erst jetzt die Beziehung?

Während in letzter Zeit immer wieder negative Neuigkeiten aus der koreanischen Musikszene bekannt werden, wie etwa, dass K-Pop-Stars verrhaftet werden, sind es diesmal ja wirklich tolle. Bis das happy K-Pop-Paar die aber teilen wollte, ist wohl über ein halbes Jahr vergangen. Denn Kang Daniel und Jihyo sollen sich schon seit Beginn des Jahres immer wieder treffen. Kennengelernt haben sie sich durch ihren gemeinsamen Kumpel Lim Seulong von 2AM. Seitdem sind die zwei K-Pop-Sänger unzertrennlich und haben sich sowohl vor als auch nach der World Tour von Twice gesehen. Jihyo supportete ihren Freund auch bei dessen Solo-Debut-Show im Juli. Der Grund, dass die beiden ihre Liebe so lange geheimgehalten haben, ist vermutlich der, dass es bisher immer so war, dass K-Pop-Stars nicht über romantische Beziehungen sprachen. Manche Managements gehen sogar noch weiter: Damit die Sänger und Sängerinnen "begehrenswert" für ihre Fans bleiben, gibt es eine "Keine Dates"-Klausel in ihren Verträgen. Heftig, oder? Die K-Pop-Stars HyunA and E’Dawn wurden letztes Jahr von ihrer Agency Cube Entertainment sogar gefeuert, weil ihre Beziehung öffentlich bekannt wurde... Da haben Kang Daniel und Jihyo ja richtig Glück gehabt mit ihren Labels!🙈

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Gönn' dir die neue BRAVO für mehr Star-News: