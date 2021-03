BTS-Mitglieder Jungkook und V planen Solo-Mixtapes

Fans können gar nicht genug neue Musik von BTS bekommen. Nachdem BTS im November ihr Album "BE" veröffentlicht haben, folgten nur wenige Monate später weitere Spekulationen über noch ein neues Album von BTS. Die Mitglieder der K-Pop-Band sind eben extrem fleißig. Doch die Arbeit in der Band scheint noch nicht zu viel zu sein, denn die Mitglieder arbeiten auch immer wieder an Solo-Projekten. In einem neuen Video der Band erfahren wir endlich Neues über die Solo-Mixtapes von Jungkook und V – bald gibt es also noch viel mehr neue Musik!

BTS: V und Jungkook arbeiten schon länger an Solo-Projekten

Im "BE-hind Story"-Teaser auf YouTube, interviewen sich die Mitglieder von BTS gegenseitig. Schon alleine dieser kleine Videoausschnitt verrät viel über die Solo-Mixtapes von Jungkook und Taehyung. Es ist bereits bekannt, dass die beiden Band-Mitglieder schon länger an ihren Solo-Projekten arbeiten. Jungkook hat bereits vor einigen Jahren ein Snippet aus seinem Song "Decalcomania" gepostet, welches für sein Mixtape sein soll und Taehyung wollte "Blue & Grey" eigentlich für sein eigenes Projekt benutzen, doch letztendlich landete der Track doch auf dem neuen Album "BE".

Solo-Mixtapes: Neue Hinweise von Jungkook und V

In dem Video hört man von Jungkook leider nur eine vage Aussage treffen: "Ich möchte so ein Mixtape ausprobieren." Was genau er meint, erfahren wir wohl erst, wenn die ganze "BE-hind Story" hochgeladen wird. Von V gibt es dafür genauere Neuigkeiten, er verrät in dem Teaser, dass sein Mixtape ungefähr 13 Tracks hat – 13!!!!! Wir können uns also ziemlich sicher auf mehr Musik aus dem BTS-Universum freuen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

