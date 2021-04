BTS: Die geheimen Spitznamen der K-Pop-Stars

BTS Reality-Show: Neue Folge "Bon Voyage"

BTS geben wirklich alles, um Fans einen Einblick in ihr Leben zu verschaffen. Sie posten viel auf Instagram, YouTube und Twitter, um ihre Community auf dem Laufenden zu halten. BTS-Star V hat sogar schon private Fotos an einen Fan rausgeschickt! Weil Jin, Jungkook, RM, J-Hope, Suga und V ihren Followern sehr nah sein wollen, haben sie die Community-Plattform Weverse gegründet. Außerdem haben BTS auch ihre eigene Reality-Show mit dem Namen "Bon Voyage". Die Mitglieder der K-Pop-Band filmen hier ihre Reisen und Abenteuer auf der ganzen Welt. Es gibt insgesamt vier Staffeln der Serie und in einer Staffel haben wir erfahren, welche geheimen Spitznamen die BTS-Stars füreinander haben …

BTS: DIE 10 WELTREKORDE DER K-POP-STARS

Die geheimen Spitznamen der BTS-Stars

In der zweiten Staffel von "Bon Voyage" werden BTS auf ihrer Reise nach Hawaii begleitet. In dieser Staffel verraten die K-Pop-Stars auch bisher geheime Spitznamen voneinander. In einer Szene dieser Folge geben sich BTS spontan neue Spitznamen und kommen dabei auf die lustigsten Ideen: J-Hope macht aus seinem Namen "J-Dope", während sich Jin selbst den "Bread Genie" nennt und Junkook sagt, dass sein Name vermutlich "Justin Seagull" wäre. Jimin suchte sich den Namen "J-Move" aus und Suga wurde "Yeon Kimin" genannt. Am verrücktesten ist jedoch RM, der sich selbst "Porrnesian Parrapio" genannt hat. Was auch immer das zu bedeuten hat, Fans lieben diese geheimen Spitznamen! Ihr wollt noch mehr Secrets der K-Pop-Stars? Hier kommen die geheimen Mitglieter von BTS: Die Bangtan-Dogs. 🐶

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->