BTS: Jungkook schockiert Fans mit diesem Foto

Jungkook schockiert Fans: BTS-Mitglied sieht wieder ganz anders aus!

BTS-Fans sind aktuell fast täglich in Aufruhr. Erst kürzlich verblüfften BTS mit einem krassen neuen Look – schließlich steht der Release ihrer neuen Single "Butter" bevor. Und schon jetzt gibt es eine neue Veränderung bei der K-Pop-Band …

HAAR-STYLES VON BTS

Jungkook schockiert Fans mit einem neuen Foto – eher gesagt mit einem ganz neuen Look! Auch BTS waren auf den MVT Movie & TV Awards, wo sie mit "Break The Silence: The Movie" den Preis für "Beste Musik Dokumentation" gewonnen haben. Die K-Pop-Band akzeptierte den Preis virtuell, aber Fans konnten nur über eine Sache sprechen: Junkooks neues, kurzes Haar in Silber und Lila.

BTS: Fans lieben den neuen Look von Jungkook

Fans sind wegen der neuen Teaser-Fotos bereits ausgerastet und schon dort waren Jungkooks Haare Lila, aber eben komplett und in lang. Jetzt sind die Haare wieder kurz, der Ansatz Grau und die Spitzen leuchten in einem hellen Lila. In dem Video sagt RM: "Danke MTV für den Preis für die beste Musik-Dokumentation. Die BTS Welt-Tour 'Love Yourself: Speak Yourself' war für uns eine unvergessliche Erfahrung, genau so, wie für die ARMY. Wir freuen uns wirklich sehr, dass es so vielen Menschen gefallen hat." Konzentrieren können sich BTS-Fans auf Twitter jedoch schon lange nicht mehr, dort schwärmen alle von Jungkooks neuen Haaren, posten Fotos und Videos. Ob er mit diesem Hype gerechnet hat? Vermutlich eher nicht! Glückwunsch an BTS für diesen tollen Preis – und natürlich auch zu den tollen Frisuren. Wenn das mit den viralen Veränderungen so weiter geht, bricht Twitter sicher bald zusammen. 😉

