BTS verblüffen Fans mit krassem neuem Look

Gerade erst haben sich die armen BTS-Fanherzen von dem Schock erholt, als TikTok einfach mal Millionen Fans löschte, jetzt kommt schon die nächste Überraschung! Dieses Mal ist es aber eine besonders gute, denn die Jungs von BTS haben sich einen neuen Look gegönnt. Die ARMY weiß natürlich, was das zu bedeuten hat … 🎵

BTS: Die 10 Weltrekorde der K-Pop Stars

RM ist pink, J-Hope wird blond

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Die Boys von BTS haben kürzlich neue Portraits von sich veröffentlicht, um die kommende Single, „Butter“, zu zelebrieren! Dabei zeigte sich schnell, dass die Jungs einen neuen Look ausprobieren wollen. Jin blieb bei seinen hellbraunen Haaren, V weiß die Farbe Haselnuss sehr gekonnt zu tragen und Suga blieb dem dunklen Braun treu. Die anderen Mitglieder waren aber etwas wilder in ihrer Farbauswahl! Obwohl RM letztes Jahr noch groß verkündete, er würde nicht wieder pinkes Haar tragen, mussten wir feststellen, dass sein Haar dafür ganz schön pink aussah. Aber hey, wer’s tragen kann! 😉 J-Hope hat sich an Blond herangewagt und wir müssen sagen: gute Entscheidung! Zu den „Blondinen“ in der Band hinzugesellt hat sich Jimin mit seinen platinblonden Haaren. Findige Fans haben es sich schon länger gedacht, nun kommt die Bestätigung: Das jüngste Mitglied, Jungkook, hat sich die Haare lila gefärbt! 💜

Was bedeutet der neue Look?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Ein Mitglied der ARMY wird nicht überrascht sein von den neuen Farben. Doch für alle anderen: Neue Haare bedeuten bei BTS immer auch neue Musik! Am 21. Mai können sich alle BTS-Fans über die neue Single „Butter“ freuen. Damit die Vorfreude noch weiter angeheizt wird, gibt’s sogar einen Teaser-Kalender, der alle bevorstehenden Events zeigt. Wir sind begeistert! Die ersten Teaser-Fotos kommen demnach am 9. Mai. Wir sind schon sehr gespannt, wie die mit den neuen Haartrachten so aussehen werden.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->