BTS bekommen eigenes Menü bei McDonald's

Während wir noch von Plant-Based-Nuggets bei McDonald's träumen, hat die Fast-Food-Kette Fans von BTS einen anderen Traum erfüllt: Ein spezielles Menü für K-Pop-Fans! Erst kürzlich ging McDonal's mit seinen Happy-Meals viral, da dort eine Pokémon-Karte im Wert von mehreren hundert Euro versteckt waren. Jetzt haben sie sich die erfolgreichste Boyband der Welt geschnappt. Nachdem BTS zuletzt Camping-Möbel rausgebracht haben, kommt jetzt eine neue und ziemlich verrückte Kooperation bei der K-Pop-Fans das Wasser im Mund zusammenläuft. BTS haben bei McDonald's jetzt ihr eigenes Menü, welches sogar zwei Neuheiten auf die Karte bringt …

McDonald's: Das bekommt ihr beim BTS-Menü

Wir wollen euch wirklich nicht länger auf die Folter spannen, deshalb verraten wir euch jetzt, wie das McDonald's Menü von BTS aussehen wird: 10-er Chicken McNuggets, mittlere Pommes und eine mittlere Cola. Als Special gibt es zu dem Menü zwei Soßen, die es bisher nur in Südkorea gibt: Cajun und Sweet Chili. Ihr wolltet schon immer essen, was eure Idole lieben? Tja, bald habt ihr die Chance dazu! Ihr Label BigHitEntertainment sagt zu der Kooperation: "Die Band hat viele tolle Erinnerungen mit McDonald's. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und können es kaum erwarten, das Menü mit der Welt zu teilen."

Gibt es das BTS-Menü auch bei McDonald's Deutschland?

Das BTS-Menü bei McDonald's wird als eine Art "Tour" gestaltet und ist ab dem 26. Mai 2021 zunächst in zehn Ländern verfügbar, in Laufe des Junis soll das K-Pop-Special dann in ca. 50 verschiedenen Ländern erhältlich sein. Damit haben BTS die erste Star-Kooperation mit McDonald's, die international erhältlich sein wird – schon wieder ein Rekord! Aber wir haben traurige Neuigkeiten für Fans aus Deutschland: Bei uns wird es das BTS-Menü bei McDonalds leider nicht geben. Wir haben extra nochmal bei der Pressestelle nachgefragt und auch unser Herz ist in kleine Nuggets zerbrochen. Wer in Österreich wohnt, hat jedoch Glück: Dort wird es das K-Pop-Special als Menü bei McDonald's geben. Jetzt wollen wir jedoch eure Meinung hören – vielleicht überlegt es sich McDonald's Deutschland dann ja anders. 🙈

