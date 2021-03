Pokémon ist ein Kultur-Phänomen – auch noch nach 25 Jahren! Ob ein süßes Pikachu zu BTS tanzt oder Massen von Menschen am Times Square das seltene Pokémon Dragoran per Pokémon-Go-App suchen, das Fieber ist noch lange nicht gesunken! Zur Jubiläumsfeier bietet die Fast-Food-Kette McDonald’s ein besonderes Gimmick für Fans: Zu jedem Happy Meal gibt es seit gestern limitierte Booster-Packs mit jeweils vier Pokémon-Spielkarten! Ein Fan konnte sich kürzlich über eine ganz besondere Karte freuen … 😱

Die beliebtesten Comicfiguren

Pokémon-Karte für über 400 Euro versteigert!

Die Sammelkarten-Aktion von McDonald’s lief bereits in den USA. Dort hat ein Fan es geschafft, eine schlichte Pikachu-Sammelkarte aus dem Happy Meal für ganze 500 Dollar (umgerechnet 418 Euro) zu versteigern! What?! Nun, ganz „schlicht“ war die Karte nicht: Zum einen ergibt sich durch die limitierte Auflage ein kleiner Bonus für Sammler*innen. Doch bei dieser speziellen Karte gab es einen Druckfehler. Nichts Besonderes, sagst du? Für Sammler*innen sind Druckfehler der Jackpot, denn das macht eine Karte zu einem absoluten Unikat! In diesem Fall waren die diagonalen Ecken hart abgeschnitten, statt kurvig. Ja, das reicht schon, um mehrere hundert Euro wert zu sein! 😋

Pokémon-Jubiläum wird groß gefeiert

Pokémon-Karten, die zu lächerlich hohen Preisen von Menschen weiterverkauft werden, sind natürlich nicht die einzige Aktion, die Spielehersteller Nintendo und The Pokémon Company in Verbindung mit dem Jubiläum bringt. Eine der erfolgreichsten Videospielreihen muss auf andere Weisen gebührend gefeiert werden! So gibt es zur Feier des Ereignisses nun Pokémon Glasfiguren, ein neues Videospiel ist in der Mache („Pokémon Legends: Arceus“) und ein Musikalbum mit Songs von Katy Perry und Post Malone wurde veröffentlicht! Dazu sagen wir ein fröhliches „Pikapi!“.

