Pokémon: So krass wird der Film "Meisterdetektiv Pikachu"

Im Sommer 2016 eroberte das Handyspiel "Pokémon Go" die Welt und mauserte sich zum absoluten Suchtspiel. Kein Wunder, dass Warner Bros. den Hype sofort für sich einsetzt. Damals kündigte der Filmkonzern die Realverfilmung von "Pokémon" an, die auf dem Spiel "Detective Pikachu" basieren sollte. Gesagt, getan – am 10. Mai 2019 ist es endlich soweit und der heiß ersehnte Film startet in den Kinos.

Wie wir uns bereits dachten, spielt der neue Film im "Pokémon"-Universum. Pokémon werden von den Menschen eingefangen, gezähmt und trainiert. Der Hauptcharakter ist Tim Goodman gespielt von Justice Smith (23), Sohn des berühmten Detektivs Harry Goodman und Weggefährte von Pikachu gesprochen von Ryan Reynolds (42). Tims Vater verschwindet auf mysteriöse Weise, daraufhin macht er sich auf die Suche nach ihm und findet Pikachu. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Harry und erleben eine spektakuläre Reise.

