So süß tanzt Pokémon Pikachu zu BTS ?

Pikachu-Sprecher Ryan Reynolds hat sich einen mega witzigen Scherz erlaubt, um seinen neuen Film zu promoten: Er postete auf Twitter ein Video, in dem der gelbe Pokémon minutenlang zu Discobeats abdanct. So witzig! Und schon kurze Zeit später wurde Pikachu zum neuen Twitter-Meme. User posten Videos von Pikachu, in dem er zu allen möglichen Songs abtanzt! Ihr müsst euch unbedingt ansehen, wie der Pokémon zu "Boy with Luv" von BTS & Halsey abgeht!Es ist einfach viel zu cute!