Dieser „Gossip Girl“-Star ist jetzt schwanger!

Blake Lively: Schwanger mit Baby Nr. 3

Was für eine schöne Überraschung! Gestern fand in New York die Premiere von „POKÉMON: Meisterdetektiv Pikachu“ statt, der Film kommt am 9. Mai bei uns in die Kinos. Ryan Reynolds, der im amerikanischen Film Pikachu seine Stimme leiht, kam mit seiner Frau Blake Lively zur Premiere und die beiden hatten eine Überraschung parat … Der „Gossip Girl“-Star zeigte sich nämlich mit Babybauch auf dem roten Teppich! Damit erwarten die beiden Schauspieler nach ihren Töchtern James (4) und Inez (2) nun ihr drittes Kind. Blake Lively hatte in ihrem Leben übrigens nur vier Freunde!

Ryans süße Worte an Blake

Ryan Reynolds und Blake Lively sind dafür bekannt, dass sie ihr Privatleben sehr … naja, privat halten. Deshalb gibt es wohl auch von beiden bisher keine süßen Schwangerschaftsbilder oder Statements. 2016 ließ sich der Schauspieler allerdings mal zu einem süßen Geständnis an seine Frau hinreißen. Zur Ehrung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame sagte er: „Du machst alles besser, absolut alles in meinem Leben besser. Du hast uns die zwei unglaublichsten Kinder geschenkt, die ich nur hoffte, haben zu können. Du hast mich zu einem Traum-Vater gemacht, als ich dachte, ich hätte nur das Potenzial für einen Spaß-Onkel.“ Wie süß! Wir wünschen den beiden alles Gute für ihr drittes Baby … Hier kannst du ans Set der finalen Staffel "Gossip Girl" gucken!

Abstimmen

Folg uns unbedingt auf Spotify für nice Musik!

Das könnte dich auch interessieren: