“Gossip Girl” wird neu verfilmt

"Gossip Girl": Das Ende

Im Dezember 2012 endete die sechste und letzte Staffel von "Gossip Girl"! Nach sechs Staffeln hat der US-Sender "The CW" beschlossen, keine neuen Folgen von "Gossip Girl" zu produzieren. Die letzte Staffel hatte "The CW" nur bestellt, damit die Serie "Gossip Girl" einen runden Abschluss erhält. Deswegen war die Staffel auch um einiges kürzer, als man es sonst gewohnt war: es gab nur zehn Episoden. Natürlich wurde zum Ende verraten, wer "Gossip Girl" ist. Überraschung: Es ist ein MANN. Und zwar ausgerechnet der einstige Außenseiter der privaten Highschool, der aus keinem reichen Elternhaus kommt und am liebsten ein intellektueller Schriftsteller sein möchte: Dan Humphrey! In der Serie erklärt Dan, dass er seine Außenseiterrolle als "einsamer Junge" beenden wollte, in dem er Tratsch Geschichten in Umlauf brachte. Zum Schluss gab es für alle ein Happy End. Dan heiratete seine große Liebe Serena. Chuck und Blair bekamen einen wunderschönen Sohn und auch alle anderen bekamen das, was sie wollten. Doch wie soll es in der Neuverfilmung weitergehen?

"Gossip Girl": Neuverfilmung

Die Serienmacher haben wohl unsere Gebete erhört. Das Portal E-Online hat super Nachrichten für alle Fans. Mark Pedowitz (CW Präsident) hat während einer Presse-Tour verraten, dass bereits über eine Neuauflage gebrainstormt wurde. Hier ist nicht die Rede von einer Fortsetzung, sondern eher von einem Neustart. Mark Pedowitz betonte, dass diese Überlegung noch in einem frühen Stadium sei und es nur einen Reboot gibt, wenn Serien-Schöpfer Josh Schwartz und Stephanie Savage mit im Boot seien. Wir sind gespannt, ob unsere alten Lieblingsdarsteller mit dabei sind oder es eine komplette Neuauflage wie bei "90210" geben wird.

Abstimmen

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: