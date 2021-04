BTS machen jetzt Camping-Möbel

BTS überraschen mit neuer Kollektion

Preisverleihungen, Bühnen, Kinoleinwände und jetzt auch Campingplätze! BTS brechen nicht nur zahlreiche Weltrekorde, sondern bringen jetzt auch Camping-Möbel auf den Markt. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist nicht das erste Mal, dass die K-Pop-Stars mit Möbeln auf sich aufmerksam machen. Fans auf der ganzen Welt sind bereits wegen eines Bett-Fotos von BTS-Mitglied Jungkook ausgerastet. Wir sind uns also ziemlich sicher, dass bald auch jeder zweite Tisch und Stuhl auf Campingplätzen oder Festivals lila sein wird …

DIE COOLSTEN TRENDS DER K-POP-STARS

Ab heute gibt es Camping-Möbel von BTS

Helinox ist eine südkoreanische Firma, die auf ultraleichte, tragbare Möbel und Accessoires spezialisiert ist. Heute können sie voller Stolz ihre Kollektion mit BTS verkünden, die aus insgesamt sechs unterschiedlichen Produkten besteht. Von Campingstuhl bis Campingtisch ist alles dabei und natürlich alles in Lila. Das Design ist eine Mischung aus dem Logo der K-Pop-Band und dem der Marke in Verbindung mit dezenten Icons. Die Camping-Möbel von BTS werden ab heute in begrenzter Stückzahl erhältlich sein und wie wir die K-Pop-Fans kennen, auch in wenigen Sekunden ausverkauft sein. In diesem Video könnt ihr euch die gesamte BTS x Helinox-Kollektion ansehen. Wir sind sehr gespannt, ob wir Jungkook, V, Jin, Jimin, J-Hope, RM und Suga bald auf einem ihrer Band-Ausflüge mit ihren eigenen Campingstühlen sehen werden. Wäre schon irgendwie süß!

