BTS: Fans rasten nach neuem Foto aus

Neues BTS-Foto bringt Fans zum Ausrasten

BTS wissen, wie man die ganze Welt in Aufruhr bringt – und das ist nicht nur so eine Redewendung, sondern Reality. Erst kürzlich verblüfften BTS ihre Fans mit einem neuen Look und schon jetzt gibt es neue Fotos, die das Internet und insbesondere Twitter gesprengt haben.

DIE COOLSTEN HAAR-STYLES VON BTS

BTS geben gerade regelmäßig Hinweise auf ihre neue Single "Butter" und so langsam kann sich die ARMY nicht mehr gedulden. Jeder will den Track hören, dabei erscheint die neue Single erst am 21. Mai 2021. In einem neuen Teaser-Foto sehen wir Jin, Jimin, Jungkook, RM, Suga und J-Hope in Anzügen und alle mit ihren neuen Frisuren! BTS-Fans kommen auf diesen Anblick nicht klar und rasten völlig aus …

BTS: Fans feiern die Veränderungen der BTS-Mitglieder

Mit "ausrasten" meinen wir übrigens wirklich "ausrasten", denn BTS landen mit gleich mehreren Trends in den Twitter-Charts: Jungkook, PINK JOON, HIS HAIR, THE HAIR; Jimin wtf, EXCUSE ME, BTS_Butter und mehr. Besonders angetan sind Fans von den Looks von Jimin und Junkook. BTS-Mitglied Jimin hat blonde Haare mit echt coolen Regenbogen-Strähnen, während Jungkook seine Haare zum ersten Mal Lila gefärbt hat und jetzt auch noch Pferdeschwanz trägt. Beide rocken dabei einen grauen Anzug, was ihre ganze Erscheinung on fleek macht. Aber auch Sugas grüne Haarpracht war eine Überraschung für Fans und richtige Summer-Vibes bekommt man alleine beim Anblick von Taehyung mit seinem Anzug in Orange und RMs pinken Haaren. Der Hype um BTS ist so groß, dass sie bald sogar ihr eigenes Menü bei McDonald's bekommen. Das ist und bleibt wohl nicht der letzte Twitter-Trend, den die K-Pop-Stars ergattern werden, schließlich feiert die Band auch noch 8-jähriges Jubiläum.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->