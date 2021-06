BTS: 10 geheime Dinge, die noch kein Fan wusste!

Kim „V“ Taehyung darf sich, wie die restlichen Mitglieder von BTS, heutzutage über eine MENGE Geld freuen. Doch es sah nicht immer danach aus, dass V einmal als Sänger so viel Erfolg haben würde. Tatsächlich wuchs er als Kind einer Farmerfamilie auf. Zusammen mit seinen Geschwistern wurde er von der Großmutter aufgezogen, mit der er ein sehr enges Verhältnis hatte. V selbst dachte, es wäre ihm vorherbestimmt, wie seine Eltern auch, ein Farmer zu werden. Trotzdem träumte er davon, eines Tages als Musiker arbeiten zu können. Einen Traum, den sein Vater unterstützte und ihm Saxofon-Unterrichtsstunden ermöglichte. Die brachten schließlich den erwünschten Erfolg, als er bei Big Hit Entertainment aufgenommen wurde in einem Casting in Daegu!