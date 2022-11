10 geheime Fakten von BTS: RM wollte Schriftsteller werden

Im Gegensatz zu Bandkollegen V, dessen Traumberuf Musiker war, wollte BTS-Mitglied Kim „RM“ Namjoon lieber in eine andere kreative Richtung gehen: Er wollte Schriftsteller werden! Mit einem IQ von 148 und einem Talent für das Schreiben, insbesondere für das Schreiben von Poesie, wäre er unter anderen Umständen wohl wirklich in dieser Karriere aufgegangen. Für seine bisherigen Werke erhielt er nämlich auch einige Preise! Seine Liebe zur Hip-Hop-Musik und insbesondere der koreanischen Band Epik Fly weckte allerdings ein anderes Verlangen in ihm. Der Rest ist Geschichte und schließlich kann er seine Schreibkunst nun auf andere Weise ausleben.