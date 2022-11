10 geheime Fakten von BTS: Jungkook wollte Sportler werden

Während Band-Kollege RM in der kreativen Richtung mit seinem alternativen Jobwunsch (Schriftsteller) blieb, war Jeon „Jungkook“ Jung-kook eher für den Sport zu begeistern. Der Gute ist ein echtes Multitalent, wie viele ARMY-Mitglieder sehr gut wissen, doch besonders Badminton hat es dem Musiker damals angetan. Wenn er gewollt hätte, hätte er auf jeden Fall eine Karriere (mit bedeutend weniger Geld und Ruhm) in diese Richtung einlegen können. Doch ähnlich wie bei RM hatte Jungkook ein Idol in der Musikbranche: G-Dragon von Big Bang. Dieses Vorbild lenkte ihn schließlich doch in die musikalische Richtung – und direkt zu BTS!