10 geheime Fakten von BTS: J-Hope ist der geborene Tänzer

BTS-Mitglied Jung „J-Hope“ Hoseok gilt als wahrer Sonnenschein der Band! Ob es nun die anderen Jungs sind, Fans oder sogar irgendwelche fremden Leute, J-Hope schafft es, jedem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, was seinem Band-Namen wirklich alle Ehre macht! Er hat noch dazu eine krasse Passion fürs Tanzen, die sich schon lange vor seiner Zeit in der erfolgreichen K-Pop-Band zeigte. Er war damals Mitglied des Underground-Dance-Teams „Neuron“ und studierte sechs Jahre lang an der Gwangju Music Academy. Kein Wunder also, dass er nicht nur Fans mit seinen Künsten auf der Bühne jedes Mal aufs Neue begeistern kann!