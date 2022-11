10 geheime Fakten von BTS: Suga war ein Underground-Rapper

Min „Suga“ Yoon-gi liebte Musik schon immer – lange, bevor es ihn zu BTS verschlug! Auch er war, wie Band-Kollege RM, ein großer Fan von Hip-Hop und auch er war sehr angetan von Epik High. So groß war seine Begeisterung für diese Musik, dass er sogar selbst in der Rap-Szene mitmischte. Suga, damals in der Szene bekannt als „Gloss“, war Teil der Hip-Hop-Crew „D-Town“. Warum er sich „Gloss“ nannte? Sein koreanischer Name bedeutet ins Englische übersetzt „gloss“ bzw. „shine“ (leuchten). Fun Fact: Eigentlich ging Suga zu Big Hit Entertainment, um ein Producer und Komponist zu werden – stattdessen wurde er Mitglied einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten! 🤩