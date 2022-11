10 geheime Fakten von BTS: Jimin war schon immer ein Genie

Park „Jimin“ Jin-min gehört nicht nur zu einem der schönsten Stars in der K-Pop-Geschichte, der Typ hat unfassbar viel drauf! Schon bevor er Teil von BTS wurde, hatte er großes Interesse an der Tanzszene. Aber im Grunde standen ihm alle Türen offen: Während seiner Zeit bei der Busan High School of Arts (nachdem er die Just Dance Academy besuchte), war Jimin einer der Klassenbesten! Sein Lehrer war es, der ihn ermutigte, bei einem Casting von Big Hits Entertainment mitzumachen – und wir alle wissen ja, wie das für den jungen Musiker ablief!