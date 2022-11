10 geheime Fakten von BTS: RMs Mutter hielt nichts von seinen Träumen

Wie wir in dieser Galerie bereits erwähnten, ist BTS-Mitglied RM ein ziemlich talentiertes und schlaues Köpfchen. Allerdings reichte das seiner Mutter nicht, die insbesondere von seinen Träumen, ein Rapper zu werden, überhaupt nichts hielt. So weit ging das Ganze, dass sie eines Tages sogar seine Texte, sein Mikrophon und seinen Computer hinauswarf, damit er sich einzig und allein auf die Schule konzentrierte. 😱 Das muss eine krasse Zeit für den Sänger gewesen sein! Eines Tages stellte er seine Mutter vor die Wahl: Möchte sie einen Sohn haben, der zu den besten Rappern gehört oder einen Sohn, der zu den besten 5.000 Schülern gehört? Inzwischen ist er das Vorzeigegesicht von BTS, beherrscht drei Sprachen und ist unfassbar erfolgreich. Die Wahl war also zum Glück die richtige! 😊