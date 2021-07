Fan-Schock: BTS-Hit "Butter" nicht mehr auf Platz 1!

Hat BTS nun den Zenit erreicht? Schon lange fragen sich nicht nur Fans, wie weit die Boyband aus Südkorea noch gehen will, immerhin brechen die Jungs einen Weltrekord nach dem anderen! Doch nun scheint es im ersten Augenblick so, als würde die Erfolgsserie zum ersten Mal seit Beginn von BTS einen Knicks bekommen: Auf den Billboard Hot 100 Charts war „Butter“ über Wochen auf dem ersten Platz und es schien, als könnte kein Song die Hit-Single von BTS vom Thron stürzen. Doch nun hat sich das Blatt gewendet und tatsächlich hat es ein anderer Song geschafft! 😨 Könnte das das Ende der Vorherrschaft von BTS in den Musikcharts einläuten?!

Dieser Song stieß „Butter“ von Platz 1

Okay, das haben wir nun lange genug hinausgezögert und wir können das nervöse Herzschlagen der Fans bis hierher hören! 😅 Also ja, es stimmt, dass „Butter“ nun nicht mehr auf Platz 1 der Charts ist. Allerdings haben BTS es mal wieder ziemlich BTS-like abgezogen und ihren eigenen Rekord mit einem neuen Rekord gebrochen! Denn statt „Butter“ hat es nun ihr neuester Hit „Permission to Dance“ auf den ersten Platz der Billboard Hot 100 geschafft! Damit ist das ihr fünfter Nummer-1-Song in den letzten 10 Monaten – das hat keine Band seit den 80ern und Michael Jackson geschafft. 😱 Auf Twitter bedanken sich BTS bei ihrer ARMY für den neuen Hit.

BTS seit 2020 auch international ein voller Erfolg

15,9 Millionen Streams von „Permission to Dance” kamen aus den USA – weswegen BTS den ersten Platz auch den amerikanischen Fans zu verdanken hat! Zwar gibt es BTS bereits seit 2013, so richtig durchgestartet sind die Jungs allerdings erst letztes Jahr, als sie ihre Songs teilweise bis komplett auf Englisch abhielten. „Dynamite“ war der erste komplett englische Song und landete auf dem ersten Platz der Charts im September 2020. Das war nicht nur der erste Nummer-1-Hit für BTS in Amerika, sondern auch der erste Nummer-1-Hit einer koreanischen Boyband in den USA! Was für ein unfassbarer Erfolg für die sympathischen Jungs! Und um das gebührend zu feiern, wie wäre es mit einer kleinen Dance-Runde zum neuesten Hit der Band?

