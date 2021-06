Wir können uns nicht entscheiden, ob wir das jetzt superwitzig oder superwiderlich finden: Doch eine glückliche Person hat letztens in ihrem McDonald’s-Menü einen Chicken McNugget entdeckt, der auffällig geformt war … So auffällig, dass sich die Person gleich mal dachte: „Bin gespannt, wie viel das auf Ebay wert ist!“ Wir haben die Antwort darauf: Aktuell über 32.000 Dollar! Kein Witz! Warum ein einzelnes Chicken McNugget so viel wert ist und was BTS damit zu tun hat, verraten wir euch gerne. 😂

Chicken McNugget geformt wie Videospielfigur

Es gibt News, da wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen – das ist eine davon. 😆 Wie ihr bestimmt wisst, hat BTS inzwischen ein eigenes Menü bei McDonald’s. Das gibt’s leider nicht in Deutschland, aber in den USA hat sich Ebay-User*in "polizna" so ein Menü gegönnt. Und staunte nicht schlecht, als er*sie darin einen Chicken McNugget fand, der geformt war wie eine Figur aus dem superbeliebten Videospiel „Among Us“. Da ignorierte die Person mal kurz ihren Magen und ließ ihren Kopf entscheiden und der dachte sich: „Dafür würde bestimmt jemand Geld ausgeben.“ Zack, schon war der McNugget bei Ebay reingestellt und innerhalb kurzer Zeit haben sich die Gebote überschlagen!

Wie viel kann ein einzelner Chicken McNugget wert sein? Am Freitag werden wir es wissen 😆 eBay

Inzwischen stehen wir (Stand: 02.06., 09:21 Uhr) bei 40.100 Dollar (ca. 32.000 Euro) – und das Gebot endet erst in zwei Tagen! 😨 Gar nicht lange ist es her, da ging eine Pokémon-Karte von McDonald’s für mehrere hundert Euro über die digitale Verkaufstheke – aber das toppt einfach nochmal alles! Fun Fact: Nach zwei Wochen sind Chicken McNuggets nicht mehr genießbar (eine erschreckend lange Zeit für ein verderbliches Lebensmittel, aber okay) und "polizna" verspricht, den Nugget vor Verfallsdatum an den*die neue Besitzer*in zu versenden. Na denn, guten Appetit?!

Among Us ist super erfolgreich

„Among Us“ gehört zu den Medien, die von der Corona-Pandemie wohl mit am meisten profitiert haben. 2019 wurde das Spiel veröffentlicht, so richtig durchstarten konnte es aber erst 2020. Kaum verwunderlich, die Leute hatten viel Zeit und Videospiele boomten in dem ersten Pandemiejahr ziemlich stark! Besonders krass: Die Independent-Videospielschmiede besteht aus gerade einmal neun Personen! Neun Personen, die stetig krasse Updates für inzwischen über 2 Millionen Spieler*innen liefern – Respekt.