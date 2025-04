J-Hope verrät Details zur BTS Reunion! 👀

J-Hope erzĂ€hlte im Interview mit Zane Lowe fĂŒr Apple Musik, wie die aktuellen PlĂ€ne fĂŒr das Comeback als Band aussehen – und lange mĂŒssen wir uns nicht mehr gedulden: "Ich freue mich auf Juni, wenn unsere Mitglieder ihren Dienst beendet haben werden. Wir werden uns schnell zusammensetzen und darĂŒber sprechen, was BTS in Zukunft tun kann. Ich denke, es wird eine enorme Energie geben." Doch es wird auch einige Anpassungen geben mĂŒssen, denn in den letzten Jahren ist einiges passiert: "Ich denke, dass jeder von uns im Laufe der Zeit seine eigene IdentitĂ€t verfeinert hat, da jeder von uns an seiner eigenen Musik arbeitet, seine Soloprojekte herausbringt und sein eigenes Ding macht. Das Lustige fĂŒr mich ist, wenn unsere IdentitĂ€ten, die auf verschiedene Weise Gestalt angenommen haben, als BTS zusammenkommen. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird."