BTS Suga: Schwerer Verstoß gegen das Gesetz!

Stars sind die Vorbilder ihrer Fans – das setzt sie ganz schön unter Druck, immer das Richtige zu tun und niemals Fehler zu machen. Doch auch sie sind nur Menschen – und Menschen machen nun mal auch unüberlegt Dinge, die im Nachhinein vielleicht nicht ganz so schlau waren.

Genau in so einer Situation landete nun BTS-Mitglied Suga, der seit 2023 als Alternative zum Militärdienst Sozialdienst leistet. Am Dienstagabend (06. August) wurde der Rapper in Seoul während eines Gesetzesverstoßes auf frischer Tat ertappt. Was hat Suga angestellt?